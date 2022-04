Didier OUVRARD

Chef de projet à l’action culturelle Animateur tout-terrain



Vous défendez votre concept comme moi je défends la chanson francophone. Ma proposition de mission à l’action culturelle viendrai logiquement rejoindre vos projet d’avenir c’est pour cette raison que je vous envoie ma candidature.



A cette étape de mon parcours je souhaite mettre mon expérience professionnelle vagabonde au service d’un site d’un lieu. Mes différentes fonctions exercées me permettent de maîtriser tout le cheminement du concept d’un spectacle, de son idée de départ au rappel final.



Disposant d’un réseau relationnel multiple, je ne manquerai pas de l’activer pour le bon déroulement des échanges culturels.



Mon dynamisme, ma ponctualité et mon enthousiasme font de moi une personne motivée et motivante.



Je suis disponible pour vous apporter un échantillon de ma personnalité et de mes compétences lors d’un entretien fixé à votre convenance.



Je vous prie d’agréer, Madame Monsieur , mes sincères salutations distinguées.