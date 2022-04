Didier OUZILLOU

De formation commerciale, j’ai principalement acquis mon expérience en Grande Distribution, dont huit années au sein des Laboratoires Vitarmonyl du Groupe Ponroy Santé.



Autonome, organisé et doté d'une aisance relationnelle, mes missions au sein de forces de vente m’ont permis d’affiner mes techniques de vente, de maîtriser le circuit GMS et le commerce en général.



Mon expérience en tant que Chef de Secteur m’a permis de développer mon sens du client, mon envie de fédérer mes interlocuteurs et d’accroître mes capacités d’analyse afin d’atteindre les objectifs fixés.



Fort de ces expériences et d'une réelle sensibilité aux produits de santé et bien-être, j'assure le développement commercial sur le secteur confié et accompagne mes clients.



Mes compétences :

Commercial confirmé

Sens du client

Culture du résultat

Esprit d'équipe

Force de proposition

Rigeur

Régularité

Exigeant

Investi