Didier-Patrick DORVAN

L'Apec apporte des conseils personnalisés et des solutions sur-mesure aux entreprises afin de les accompagner dans le développement de leur capital humain. Notre offre de services entreprises propose des solutions concrètes et sur mesure pour faire face à deux défis majeurs : attirer des compétences nouvelles, fidéliser et développer les compétences internes.



Recruter des compétences nouvelles

Comment attirer des candidatures pertinentes ? Comment créer des connexions efficaces avec les candidats qui cherchent une nouvelle activité ? Comment impliquer davantage les managers dans les processus de recrutement ?



Autant de défis qui peuvent trouver réponse dans nos solutions de Communication RH et/ou de Recrutement.



De la médiatisation du besoin de recrutement sur apec.fr, à la création d'un évènementiel personnalisé, en passant par la recherche de candidats dans notre candidapec ou la formation de l'ensemble des acteurs concernés par le processus de recrutement, l'Apec propose un éventail de solutions concrètes, opérationnelles et pertinentes pour permettre à nos clients de recruter des compétences nouvelles et faire face aux défis de demain.



Mes compétences :

Ressources humaines

Développement commercial

Conseil

Négociation

Formation

Vente