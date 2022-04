Didier PAUSICLES

Je crois pouvoir affirmer que je dispose de compétences solides et d’un réel savoir-faire dans l’immobilier et la construction.

Maîtrise des marchés de travaux, publics et privés, commissions AO, haut niveau juridique, diplôme technique supérieur dans les métiers du bâtiment, constituent mes atouts.

Compétences significatives dans les règles de construction, de maintenance, de sécurité et d’accessibilité dans les ERP.

Rigueur, grande capacité de travail, respect ferme sur les fondamentaux.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Bois

Construction

Domotique

Economie

Économie de la construction

Énergies renouvelables

HQE

Immobilier

Juridique

Maison bois

Maitrise d'oeuvre

Permis de construire

Rénovation

Microsoft Office

Gestion de projet