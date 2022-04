Didier PEDELMAS

Axstream Consulting propose une expertise stratégique et opérationnelle, avec une apporche pragmatique et 360, dans les domaines:

- de l'organisation des structures et des coûts,

-du marketing (stratégie, positionnement prix/produit, lancements, stratégie de communication, marque)

-des ventes et du management de réseaux ou de franchises .

Axstream Consulting fait partie d'un réseau qui vous propose les exactes compétences adaptées à vos challenges

Synthèse: né à l'étranger de nationalité française, multilingue (français, anglais, espagnol et bonnnes notions d'allemand), je m'adapte aisèment à des environnements variés.

Dirigeant de filiales de constructeurs automobiles ou importateurs depuis 15 ans, en France et à l'International, j'ai acquis un fort savoir faire dans le lancement de sociétés ou leur restructuration, le développement du planning stratégique, l'encadrement et la motivation d'équipe, ainsi que la réalisation d'objectifs commerciaux et financiers.

Une partie importante de mon expérience réside également dans l'organisation de lancements produits, le développement de stratégie marketing à moyen/long terme comme tactiques, et la gestion et l'animation de réseaux de distribution.



Mes compétences :

Management du changement

Management dans envirt multiculturel

Création d'entreprises et développement

Planning stratégique

Management de réseau de distribution

Lancement Produits

Management opérationnel

Restructuration

Créativité

Management d'équipe

International