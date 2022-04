Didier Peereboom

48, rue des Marais

7750 Amougies

Bonjour,





Principalement axé autour du pre-press (réception de matériel digital). Je jongle avec le contrôle-qualité du matériel reçu du client ou du représentant.



Depuis plus de 25 ans dans ce secteur, j'ai évolué avec toutes les nouvelles technologies.



La correction d'images et les retouches photos constituent mes points forts.



Formé aux "dernières" technologies, j'ai assumé l'évolution de celle-ci.



J'espère trouver au sein de votre entreprise une fonction similaire à celles occupées précédemment.



Prêt à m'adapter à vos demandes, je suis prêt à me remettre en question pour assumer ce poste



Autonome et honnête, je suis certain de pouvoir vous satisfaire.



Disponible rapidement.



Didier Peereboom





Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Acrobat

Design graphique