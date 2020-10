Didier PENEAU

Actuellement recruteur (www.rdp-recrutement.fr), ce métier requiert de nombreuses qualités : être à l'écoute, connaître le monde de l'entreprise, être doté d'un sens psychologique, avoir de la rigueur, le sens du contact et de très bonnes facultés d'observation et d'analyse.



Durant ces 15 dernières années en tant que manager dans une grosse société de distribution et directeur exécutif en charge du recrutement, de la formation, et l'interlocuteur auprès des partenaires sociaux (syndicats, CE, délégués du personnel, j'ai pu démontrer ma compétence de médiateur et ma capacité à maîtriser toutes les étapes du processus de recrutement.



Je mets ma compétence et mon expérience au service des Start Up, TPE et PME qui cherchent à engager les nouvelles forces vives de leur entreprise tous secteurs d'activités confondus.



Ecoute - Sens du contact - Rigueur - Observation - Exigence - Analyse - Convivialité



Mon engagement :



Définition des besoins et démarches.

Sourcing et utilisation des réseaux sociaux.

Tri des CV, entretiens et sélections.

Rapport d'activité détaillé.

Prise de référence (anciens employeurs) des candidats désignés.

Assister le chef d'entreprise à l'entretien final.



Pourquoi faire appel à mes services ?



Maîtriser vos coûts par un budget défini.

Etre accompagné par un spécialiste RH.

Gagner du temps et de l'énergie.



Ma différence :



Maîtrise de toutes les étapes du processus de recrutement.

Flexibilité et réactivité.

Vision et analyse avec un angle différent.

Capacité d'adaptation.

Un seul et unique interlocuteur.

Coût : 890€ TTC (445€ à la commande et le complément une fois le candidat intégré) et 1290€ avec une garantie de résultats (6 mois). Pour des poste à fortes responsabilités (ex : Directeur de magasin - Avocat - Responsable commercial etc...), 1500€ et 2000€ avec garantie.



Mes valeurs :



Respect des individus.

Transparence.

Satisfaction du client.

Respect des engagements.



Ils peuvent témoigner :



L'UIMM, AWA Architectes, P3G Ingénierie, Bastide, Apex Energies, TRConseil, Cafés Bibal, Brasserie Le Théâtre, Brasserie de la plage, Restaurant Le Verre à Soi, SELARL AC-AR (cabinet d'avocats), Exco (Rxpert comptable), GAN Assurance, Imagimmo, Square Habitat, OZ Immobilier, Agence Saint-Clair Immobilier, ELB Optique, Optic 2000, ATOLL, Optique Serre, La Lunetterie des Oliviers, Visiopolis et Maison de la Vision (Opticien créateur), Jérôme Lothaire, Seven's, Loge n°9 (prêt à porter), Point Virgule (relation presse), RevAzur (pisciniste), Pharmacie de l'Epoque, I-Via, BIMer Services et La Main du Web (informatique), Atoocom (agence de com)...



Mes compétences :

Qualités managériales

Sens de la communication et du dialogue

Capacités d'organisation et de planification

Sens des responsabilités et implication

Force de proposition et créativité

Communication

Sport

Recrutement

Management

Internet