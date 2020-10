Didier PENISSARD

Qui je suis ? : 28 nov. 2008





Didier Pénissard Formateur au séminaire Alpha de Dynamique Mentale



Mon nom est Didier Pénissard. Je suis Conférencier-Formateur en développement personnel.



Depuis l'age de 7 ans, je suis un passionné des techniques de développement personnel. Déjà, dans mon sac d'écolier, il y avait souvent un ou deux livres sur le sujet. L'ésotérisme m'intéressait aussi, ne connaissant pas à l'époque la différence (naïveté de l'âge oblige).



J'ai souffert d'un problème d'expression. Ma mère me disait, "Tu parles mal Didier" J'avais bien conscience de cette difficulté. Moi qui était fasciné par les orateurs !!! Il est exact que mes phrases étaient mal construites, voire incompréhensibles...



Mes difficultés ont augmenté avec un problème sérieux de mémoire. Pensez ; il me fallait le triple de temps pour mémoriser les cours et leçons. Je passais beaucoup plus de temps que les autres à apprendre. Et j'en étais très stressé. La crainte me "tenait au ventre" de ne pas retenir la formule mathématique, la règle grammaticale... Certes, mes résultats scolaires étaient moyens, mais au prix de quels efforts ... !!!



Un jour, et suite à mes lectures dans le domaine de l'édification personnelle, j'ai décidé de mettre en pratique toutes ces techniques... avec fougue et détermination. Les résultats sont très vite arrivés. Au-delà de mes espérances. Je le dois aussi à Christian Godefroy, ses livres et méthodes m'ont libéré.



En quelques mois, mon élocution devenait plus claire et fluide. Ma confiance en moi revenait. Mes résultats au lycée ont atteint des notes pour moi inespérées. Ma mémoire était très performante. J'ai réussi à mémoriser l'ensemble des centaines de références d'un magasin de pièces de rechange (plusieurs milliers). Je faisais même des démonstrations de mémorisation... avec succès et étonnement de mes proche