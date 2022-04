Didier PESCARMONA

Depuis 2011: COSIALIS Consulting : Associé

Co-directeur de Projet pour l'accompagnement pendant 3 ans (2014-2017) du Groupement Rhône-Alpes de 21 établissements de santé, à l'atteinte des prérequis Hôpital Numérique

Responsable du développement de l'offre du secteur santé (Hôpital Numérique, ...).

Directeur de projets pour des missions de schéma directeurs des SI pour la santé et les collectivités

Réalisation de Missions d'analyse de risques, PSSI, PCA, PCIT, PRA.

Coaching de RSSI

Formateur ITManage

Accompagnement à la mise en œuvre du pilotage des activités et des projets avec ITManage(r)Pilotage et Pilot4IT (publication de tableaux de bord)

Cartographie des composants du SI et des macro-processus métiers avec ITManage(r)Production.

Organisation, système de décision et amélioration des processus opérationnels.

Animation de web conférences en partenariat avec le CXP

Quelques références de clients où j'interviens :

CHS de Poitiers, CHU de Brest, CH Sud Francilien, GH la Rochelle, Centre de Perharidy, CH Morlaix, CH Quimper Cornouaille, CH Vauclaire,

Ville de St-Herblain, Ville de Mérignac, Brest Métropole Océane, CG17, CG49, CG53, Vendée Expansion, Laïta, ...



2009: CAPELLA CONSEIL: Associé



2000-2008: TELINDUS: consultant senior en réseau et sécurité; responsable conseil région Ouest et directeur régional ad-intérim (6 mois)



1977-2000 UNEDIC: post-production, pupitreur, ingénieur système et réseau, responsable réseau et télécom,

architecte réseau et sécurité









Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement au changement

Cartographie

Gouvernance

Gouvernance du SI

GPEC

ISO 27000

Modélisation

Modélisation des systèmes

Organisation

PCA

Pilotage

PRA

PSSI

RGS

Sécurité