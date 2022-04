Didier PETRIS

- Professionnel certifié Lean Six Sigma Master Black Belt dont le moteur est la recherche de l'excellence opérationnelle via la mise en place d'une culture d'amélioration continue et le pilotage de la performance

- Expériences dans les services financiers et le secteur automobile dans des environnements multiculturels différents

- Expertises en conduite du changement, transformation opérationnelle, optimisation de back-offices et call-centers (services financiers), management de projet, supply-chain, production/industrialisation

- Compétence clé: contrôle des coûts



Mes compétences :

Amélioration continue

Management de projet

Lean Six Sigma

Black Belt

Lean Manufacturing