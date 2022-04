Didier PHILIPPI

OFFICIER D’ETAT-MAJOR :



2010/2012 : Délégué militaire départemental adjoint des Hauts-de-Seine.



• Conseiller militaire du préfet

• Participer la préparation opérationnelle et la conduite d’une crise au niveau du département

• Assurer les relations armées-nations avec les autorités du département et les hautes autorités de l’Etat.



2008/2010 : Forces Armées en Guyane, Chef opération terre à L’Etat-major interarmées, en charge de la partie terrestre de la lutte contre l’orpaillage clandestin.



• Conception et mise en œuvre de la doctrine terrestre dans un cadre interministériel (Défense, Intérieur, Justice).

• Contrôle opérationnel d’un dispositif statique et dynamique de plus de 700 hommes.

• Planifier et conduire des opérations aéromobiles dans la profondeur.



2002/2006 : Commandant en second du 3ème Régiment d’Infanterie de Marine.



• Seconder le chef de corps, être prêt à le remplacer à tous moments dans toutes circonstances.

• Commander une formation de 1 200 hommes en métropole (18 mois).

• Commander en opération Outre-mer (2004, RCI, opération Licorne, chef d’un groupement tactique Interarmées de 800 hommes, 2005, RCA, opération Boali, 400 hommes).





INSTRUCTEUR COMMANDOS :



1995/1997 : Chef du centre d’entraînement commando en forêt Gabonaise, CEC FOGA, 6ème BIMA, Libreville Gabon.



• Former les unités élémentaires en provenance de métropole et des éléments Gabonais aux techniques du combat, de la vie et de la survie en milieu équatoriale.



1991/1995 : Adjoint au bureau instruction du centre d’entrainement commando de Givet.



• Concevoir et mettre en œuvre l’instruction des techniques commandos pour 3 à 5 unités.



1987/1989 : Instructeur au Centre National d’Entrainement Commando de Mont-Louis (CNEC).



• former les instructeurs commandos des armées de Terre et de l’Air.









COMMANDANT DE FORMATIONS ELEMENTAIRES :



1989/1978 : Régiment d’Infanterie de Marine du Pacifique au 22ème et au 3ème Régiment d’Infanterie de Marine.



• Commander divers formation de 300 à 30 hommes en métropole, Outre mer et à l’étranger (Nouvelle-Calédonie 1989-91, Tchad, 1984, 1986,1987 ; RCA 1985).



EXPERIENCES DIVERS :



1992 : Chef de cabinet du général commandant les éléments Français d’Assistance Opérationnel (EFAO), Bangui, République Centre Africaine (7 mois).



• Organiser et gérer un planning de haute autorité.

• Faciliter les relations avec les hautes autorités de l’état, les représentations diplomatiques et les organisations internationales.

• Etre un acteur du recueil de l’information.











FORMATIONS DIPLOMANTES ET PROFESSIONNELLES



1995 Diplômé de l’enseignement militaire supérieur (diplôme d’état-major).

1978 Formation officier sous contrat,

1978 Baccalauréat B.

………………………………………………………………………………………………………………………



1985 Brevet « F » des techniques commandos.

1988 Brevet instructeur des techniques corps à corps, brevet parachutiste militaire français et allemand.







AUTRES RENSEIGNEMENTS



Passionné par les recherches historiques.

Auto entrepreneur en « consulting historique » depuis le 1 Octobre 2012.

Membre du comité de rédaction de la revue « l’Ancre d’Or-Bazeilles ».





Mes compétences :

Curiosité

Rigueur