Didier PIERENS

Je connais les environnements de l'industrie chimique, pétrochimique, nucléaire et sidérurgique.



Je suis certifié par la Cofrend CIFM en Ultrasons niveau 3 - Ressuage niveau 2 - Magnétoscopie niveau 2.



Je réponds à toute offre de:

* contrôle (UT2 PT2 MT2) et inspection d'équipements sous pression, suivi en service 15/03/2000, fabrication d' équipements neufs DESP 97/23 CE / 2014/68/UE

RCCM-CODAP-ASME...

* formation de préparation à l'examen Cofrend UT2 PT2 et examen de base niveau 3

* recherche & développement

- TOFD-Phased Array

- process industriel END automatisé



Mes compétences :

certifié UT3 Cofrend CIFM

Pétrochimie

Contrôle non destructif

Chaudronnerie

Soudage

Nucléaire

Ressuage

Inspection

Chimie

Ultrasons