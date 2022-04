Didier PLANE

Fondateur du Cabinet Avensi Consulting

Spécialiste du Marketing des services et des Professions réglementées



Avensi Consulting : Accompagnement en stratégie de développement

Avensi Media : 1ére chaine d'accueil TV pour les profession réglementées .

Avensi Evénementiel : Les Trophées Marcom, Les trophées de référence en Marketing Communication de la Profession Comptable.



Retrouvez l'actualité des Trophées Marketing Communication de la Profession Comptable sur :



http://www.facebook.com/pages/Trophées-marketing-communication-de-la-profession-comptable/131321270221202



+de 25 ans d’expérience en développement de structures au niveau national et international

Plus de 300 missions d’organisation de management de projets, management d’équipes, formation, coaching

14 ans d’expériences concrètes de développement auprès de cabinets et réseaux comptables

Conférencier Groupements, syndicats et , Conseil supérieur de l’ordre des experts comptable

Intervenant Ecoles de commerce et Institut national Polytechnique (APDISAR)



Une volonté L'innovation



Exemples d'innovations initiées sur une de nos spécialités les professions réglementées :

1er Plan marketing pour la profession comptable

1er Plan de communication pour la profession comptable

Cofondateur du GIE Espace Innovation

1ers trophées marketing communication de la profession comptable

1ère chaine d'accueil TV pour les professions réglementées

Cofondateur du 1er Prix Opera Avocat



Une constante : développer des solutions pour un positionnement différencié de nos clients :



Exemples d'interventions :

Optimiser le positionnement de votre cabinet ( stratégie de différenciation ...)

Structurer et développer vos offres de services ( packaging novateur ...)

Elaborer voter stratégie de relation client ( Niveaux de services)

Développer des outils de communication (interne et externe)

Mettre en oeuvre une démarche de veille ( Etude de marché ...)

Réaliser de formations de business développement ( kits négociation ...)

Insuffler une "culture clients" ( profils collaborateurs et dynamique clients..)

Animer votre réseau de prescripteurs ( Décideurs, relais d'influence...)

Structurer vos référentiels d'animation ( Référentiels de management ...)

Structurer votre département marketing ( Recrutement , cadrage, animation ...)

Développer vos aptitudes de leadership" ( Gouvernance...)



Mes compétences :

Conseil

Marketing

Consultant

International

Conduite de projet

Management

Commercial

Service

Coaching