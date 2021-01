Didier PORCHET

Interprète de conférence français espagnol - traducteur (fr.linkedin.com/in/didierporchet/)

A Français - B Espagnol - C Anglais



interprétation simultanée, consécutive, chuchotée FR < > ES, de liaison (FR, ES, EN), je suis résolument au service des échanges dans toutes les situations.



Traduction vers le français de documents techniques, commerciaux, institutionnels, touristiques et autres (ES,EN > FR)



Voix off - expérience d'enregistrement en studio en Colombie de spots publicitaires et de vidéos institutionnels.



Mes compétences :

Interprète de conférence

Interprète français espagnol

Réactivité

Interprétariat

Proactif

Traducteur

Disponibilité

Adaptation

Relationnel

Communication

Indépendant