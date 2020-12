Didier PRIOU

L’aspect naturellement « volontaire » de mon caractère, ainsi que l’orientation technique du début de mon parcours professionnel, m’ont permis de développer méthodologie, sens aigu de l’organisation et du service, pragmatisme, et surtout une expertise technique dans un large panel de domaines.



Au gré de l’évolution de mes fonctions, j’ai ensuite acquis & développé des compétences en termes de « Management » (direction d’équipes & de projets conséquents et ambitieux), ainsi qu’en termes de « Gestion » (Finance, Juridique, RH, Commerce, …)



C'est ce parcours qui me permet, aujourd’hui, de m’adapter à des contextes extrêmement divers tout en gardant le sens du terrain et de la mise en œuvre concrète de l’amélioration continue.



Fort de ces expériences et de la « séniorité » induite par celles-ci, au cours de ces trente dernières années, j’ai choisi réorienter ma vie professionnelle vers le « Management de Transition » et/ou le « Management à temps partagé ».



Je suis toujours « heureux » de partager cette expérience et ces compétences, issues de ce parcours, qui me permet d'aborder des fonctions de cadre dirigeant, en toute sérénité.



Je suis mobile tant sur le territoire Français, qu’international, dans tout type d’entreprise.



Compétences :



Gouvernance : Management de transition - DSI - Direction de départements informatiques

(Production,Technique, Support) - Membre de COMEX et de CODIR - Direction de

projets/programmes, Organisation et processus - Communication; Management du risque -

Reporting - Pilotage des engagements.



Conseil : Organisation - Schémas Directeurs et alignements stratégiques - Conception et mise en

œuvre de la gouvernance des Systèmes d’Information.



Accompagnement : Externalisation et contractualisation de tout ou partie de Directions

Informatiques - Gestion de crise - Change Management; Mise en œuvre de méthodologies partagées

et adaptées au contexte (ITIL, ITSM, …).



Gestion : Finances – Juridique - Ressources Humaines (Recrutement, gestion du personnel,

formation, social, … - Management de sous-traitants



ERP SAP: Choix, mises en place, déploiement, infogérance & TMA, évolutions.



IT : Business Continuity Management; Infrastructure, Exploitation, Systèmes, Réseaux, SGBD,

Sécurité, … - Veille technologique - Définition et gestion de Roadmaps fonctionnelles et techniques.



Secteurs d’activités :



Agroalimentaire; Assurance; Banque; Conseil; Énergie; Environnement; Industrie; Loisirs; Luxe; Propreté; Restauration collective; Santé; Services Informatiques; Télécommunications; Transports; ...



Mes compétences :

Qualité

Infogérance et Application Management

SAP

Support Utilisateur

Management d'équipe

Management de projet

Direction technique

Organisation et stratégie

Direction d'expoitation

Veille technologique

Infogérance

TMA

Réseaux

DBA

Gouvernance

ERP

Production

Service

Scrum

Sarbanes-Oxley

ITSM