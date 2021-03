Didier ROUX (DIDIER ROUX)

Je suis une personne, capables danalyser des problèmes dans des contextes de biodiversité très complexes, je suis également en mesure de créer et de maintenir un réseau diversifié de contacts, darticuler des analyse politiques et socio-économiques complexes dun point de vue objectif et neutre, de produire et de diffuser des documents écrits, ainsi que fournir des briefings et débriefings sur une base temporelle.



Par mon expérience au sein de la légion étrangère (25 ans), qui ma conduit sur différent théâtre dopération, ma enrichit et acquis une grande connaissance au niveau humaine, jai une adaptation facile au sein de toutes cultures et milieux sociaux divers. De nature très impliquée dans tout ce que jentreprends, jai développé de fortes capacités dadaptations dans beaucoup de domaines, perfectionniste jai à cœur de progresser et de multiplier mes compétences afin dêtre toujours plus efficace .De par la diversité des postes

occupés, je minvestis en équipe tout en étant autonome si besoin et je fais preuve de flexibilité à tous les points de vue. Le bon fonctionnement de mon équipe et de mon entreprise étant essentiels, je nhésite pas à prendre des initiatives et /ou soumettre des propositions constructives dans le cadre qui mest défini.