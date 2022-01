Didier ROY

Sous la responsabilité du chef du Bureau du cabinet, j’assure un rôle de gestion des moyens et données informatiques pour le Cabinet du Maire, les Cabinets des Adjoints, la Direction de la Communication Externe, la Direction l’Evénementiel et de l’Animation, la Direction Générale de Services, les Directeurs Généraux Adjoints, les Cabinets des mairies d’arrondissements, les Groupes Politiques. Cela regroupe environ 300 utilisateurs, 280 pc dont une dizaine sur Mac, 150 téléphones mobiles, dont une soixantaine de Smartphones, et Iphones

• Suivi des demandes de création, modification et suppression des profils,

• Gestion du matériel mis à disposition des agents, des logiciels, applications et licences,

• Assistance de premier et deuxième niveau sur le fonctionnement des postes, des applications, des périphériques, des téléphones mobiles, des Smartphones, des tablettes…

• Délégation et management des prestataires de services intervenant dans mon secteur,

• Responsabilité du parc de matériel mutualisé (PC, vidéoprojecteur, etc. …), et tenue de l’inventaire du matériel mis à la disposition individuelle des agents,

• Gestion du budget d’achat de matériel, logiciel, et périphérique : enveloppe bureautique en lien avec le chef du Bureau du Cabinet, enveloppe DGA en lien avec le Directeur de Cabinet,

• Gestion des demandes : analyse technique des besoins et propositions,

• Suivi et expertise des projets de service impactant le matériel informatique, tel que le déploiement ToIP, Smartphones pour les Cabinets des Adjoints, etc., • Installation, gestion et pilotage du matériel lors du Conseil Municipal, des Conseils d’Adjoints, des réunions du cabinet ou de la DG, élections, etc …

• Animation de réunions informatives pour les utilisateurs,

• Elaboration de procédures, et d’automatisation de processus, formation, élaboration de règles de bonne conduite du SI, • Gestion de la consommation et des coûts des lignes des téléphones fixes et mobiles des agents, • Etude et réalisation d’un projet de réorganisation de l’arborescence des répertoires réseaux, refonte des groupes AD et de la gestion des droits utilisateurs.