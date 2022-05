Didier RUS

Expert dans le domaine des services à valeur ajoutée et de la relation client multicanal depuis plus de 10 ans, Accolade est une Filiale d’un acteur majeur de l’économie Marocaine, Ténor Group.



Basée à Casablanca et à Paris, Accolade dispose aujourd’hui de plus de 600 positions de travail et est un des leader au Maroc du secteur du BPO et de la Relation Client externalisés :



 Relation Client externalisée :

Emission et réception d'appels (qualification de fichier, détection de leads, prise de rendez-vous, télévente, service client, hotline, enquêtes et sondage etc..) ;

Gestion d’email et community management (modération de contenu, forums sociaux, tchats etc.).



 I T O :

Gestion de projets informatiques, recettes, test, suivi et maintenance, help desk et service desk techniques de niveau 1 et 2, etc.



 B P O Administratif :

Gestion des opérations de paie et de comptabilité : traitement de la paie, visite sociale, administration du personnel, saisie des écritures comptable, suivi de trésorerie, contrôle de conformité légale des opérations etc.



Active dans les secteurs de la banque, de l’assurance, du e-commerce, du tourisme, des médias et des SSII, Accolade s’inscrit dans une démarche de partenariat tout en proposant des approches économiques intelligentes et compétitives.



