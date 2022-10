Didier SIRE

Comme tout homme de 55 ans ma vie professionnel fut bien rempli,et très intéressante,car elle me permis de grandir et de rencontrer des personnes comme vous, qui me lisez.

J'ai pu avoir la chance de travailler en PME,puis dans un groupe,monter ma propre société d'import Export pendant 20 ans et aujourd'hui je suis consultant pour mon ex entreprise.

Et pour demain plein de projet.

Oui ,rien n'est facile ,mais c'est dans la difficulté qu'ont grandi

Et avec l'age et l'expérience lorsque l'ont vous serre la main et qu'ont vous dit Monsieur,alors la journée s'annonce très bien







Mes compétences :

Honette

Volontaire