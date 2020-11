Didier VAUGELADE -architecte D.P.L.G.



Intervient sur tout le territoire, notamment en Ile de France et région Centre

(Chartres, Chateaudun, Le Mans, Alençon, Blois, Orléans) et départements limitrophes.



HONORAIRES ATTRACTIFS



Pour :

- concevoir,

- construire votre maison ou autre.

- Conseils en architecture et bâtiment,

- suivi de chantier, assistance à la réception de votre ouvrage.

- diagnostics techniques sur le bâti avant ou après achat

- audit sur votre terrain avant achat pour s'assurer de la faisabilité de

votre

projet

- Etude de l'accessibilité de votre ERP ("établissement recevant du public" : commerces, établissement publics, autre)



je passe contrat avec vous pour le dossier de demande de permis de construire.





Contrat d'architecte et assurance responsabilité professionnelle.