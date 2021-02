Diego LEANCE

Vidéaste freelance à Rennes depuis de nombreuses années, jai eu loccasion de collaborer avec divers entreprises, groupes et agences à travers la France, mais aussi lEurope.



Je suis un passionné de production audiovisuelle qui utilise lensemble de ses compétences afin de vous créer un produit authentique et conforme à votre vision.



Je vous accompagne tout au long du processus de création à laide de divers outils : Direction artistique, storytelling, lumière, cadrage, montage, habillage visuel et audio.



De par mon parcours, jai également lexpertise pour vous conseiller sur la stratégie et loptimisation des contenus afin que vous puissiez en tirer le maximum lors de vos utilisations. Je souhaite que le contenu que nous créons ensemble soit un véritable vecteur de business pour vous.