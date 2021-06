Plus de 25 ans d'expérience dont 10 à l'international : Moyen Orient, Magreb.

Spécificité: plomberie/chauffage/ventilation

Conception et préfabrication.

Gestion de programmes de logements - projets de 1000 à 2000 logements.

Gestion d'appels d'offres.

Gestion d'équipes > 40 personnes.

Gestion de budjets de 3 à 6 Millions €.

Encadrement et Formation de personnels locaux.



Mes compétences :

Conducteur de travaux