Diplômé et nantis de connaissances dans plusieurs domaine de l'informatique, je souhaite Intégrer la direction ou le Département informatique d’une entreprise, dans le but de participer à son expansion sur le moyen et le long terme en y apportant ma disponibilité et mes connaissances acquises tout au long de mon parcours académique et professionnel.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Linux

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Office

Microsoft Access

Merise Methodology

Ethernet