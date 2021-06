Digital DIMOS

Société familiale française spécialisée dans l’équipement des couvreurs et de la couverture, Dimos a été fondée en 1977 par Michel Goubaud. Couvreur, inventeur, innovateur, il a conçu et réalisé des équipements pour améliorer la sécurité et la productivité sur les chantiers tels que la goulotte à gravats, l’échafaudage suspendu…



Aujourd’hui, Dimos est le seul industriel du marché à concevoir et fabriquer une offre globale couvrant tous les besoins du monde de la toiture (couverture, bardage, étanchéité) pour mieux les accompagner au quotidien.A l’écoute du métier depuis 40 ans, nous proposons plus de 3500 références en machines, sécurité, outils et consommables, distribuées par 3000 professionnels dans plus de 20 pays.



Expert et innovateur, entièrement dédié au métier de la couverture, Dimos est aujourd’hui plus que jamais conçu par des Couvreurs pour les Couvreurs !