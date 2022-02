Dilipe RASSIDE

Fort dune expérience de 25 ans sur des missions de conquête, de fidélisation et en gestion dentreprise, jai décidé de me lancer en tant que conseiller immobilier indépendant.



Autodidacte et passionné par les challenges, le métier de conseiller immobilier correspond en tout point à ma personnalité.



Être conseillé immobilier ne simprovise pas, au-delà des compétences il faut avant tout aimer le relationnel et être à lécoute de ses clients pour leur proposer le bien parfait.



Mon ambition ? Aider mes clients à réaliser leurs rêves en les accompagnant à chaque étape de leur projet immobilier.



Achat ou vente de bien, n'hésitez pas à me contacter ou à parler de moi à vos amis, collègues et famille. Je serai ravi de pouvoir partager avec vous la passion que j'ai pour ce métier.



