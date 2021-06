Dimitri Brice MOLAHA FOKAM (DOUALA)

MOLAHA FOKAM Dimitri Brice, est né en 1994 dans la ville de Douala au Cameroun. Issue dune famille noble et récente, il se voit vite attiré par les facilités de la vie, à la lecture de la poésie. Le jeune MOLAHA FOKAM sinspire des poètes tels que: Guillaume Apollinaire et Jacques Prévert. De part cela, il se fait aidé par son oncle (SIMO Martin) qui lui donne un coup de main en vue dapprofondir sa manière de penser et décrire.

MOLAHA FOKAM Dimitri Brice, homme pleine de sagesse et dexpérience excessive se qualifie comme une personne qui sait quil ne sait rien.

Ce que je fais dois être plus envisageant que ce que je conçois.