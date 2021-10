Dimitri FERRAND (FERRAND)

Je cherche une alternance dans le métier d'assistant manager pour m'accompagner dans mon BTS SAM. Je n'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle hormis le stage de 3ième à Disney, du babysitting et du jardinage. Je viens justement acquérir cette expérience professionnelle et je pense qu'avec le peu d'expérience que j'ai, j'ai pu développer des compétences comme savoir gérer des enfants ou encore entretenir un jardin ce qui me permet de dire que je suis quelqu'un de patient, organisé et motivé.