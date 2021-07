Dimitri LE POTIER

Bonjours,

Je m'appelle Dimitri j'ai 24 ans, j'habite a limoges.

j'ai un Cap en mécanique poids lourds avec en tout 14 semaines de stages en mécaniques, ce métier me plait vraiment mais je ne trouve aucun emplois car je n'ai pas dexpérience dans le métier .

après n'ayant pas trouver d'emplois je me suis rediriger vers un apprentissage en tant que couvreur, ce métier me correspondais également mais mon employeur avait besoin de quelquun de qualifier donc nous avons fait une rupture conventionnel âpre 7 mois donc pas de diplôme.

Ensuite j'ai fait et valider une formation à l'AFPA " Agent de fabrication d'ensemble métallique " en plus claire cette formation me permet de travailler dans tous se qui est de construction métallique " serrurerie, charpente métallique, chaudronnier, soudeur ... " En plus j'ai passer et valider une qualification en soudure semi automatique sur acier.

Apre jetai en CDI en soudeur charpente métallique.

Et maintenant je sort d'une formation AFPA ou j'ai valider les qualifications en soudure TIG acier/inox en position HLO45 et en angle

( Validant les autre position)

je suis asse ouvert sur les métier que j'aimerai exercer comme la métallurgie, la mécanique, le bâtiment...

je suis motiver dans ce que je fait et j'aime faire du bon travail, j'apprends et je m'adapte vite.

J'ai aussi été pompier volontaire.



Mes compétences :

Observateur

Ambition

Honnête

Dynamisme

Je m'adapte et j'apprends vite

Souple

Perçeverant

Minutieux

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi donc n'hésitez à me contacter