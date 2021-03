Dina RAMAROSON

Fondée par des experts du secteur Fuwear Technology est une ESN spécialisée dans le développement d’applications web, mobiles et client lourd.



En mode assistance technique, forfait ou TMA, Fuwear Technology accompagne les entreprises dans la réussite de leurs projets ; depuis la phase de conception jusqu’au déploiement et la maintenance applicative.



Notre expertise métier, nos méthodologies et outils développés en interne nous permettent de fournir des solutions techniques sur mesure, adaptées aux systèmes d’informations de nos clients.



Fuwear Technology est un groupe dédié à la communauté des développeurs qui valorise la recherche constante de l’évolution technologique.