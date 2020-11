Dino CARRACEDO

Jassure la production sur mesure dévénements, jusquà 4 000 personnes, en France et à l'étranger.



Passionné, curieux, créatif, délivre des projets de leur conception à leur réalisation. Pour réaliser ces missions, je coordonne des équipes de prestataires, négocie avec chacun deux pour piloter mes opérations, menées en mode projet. Mes compétences pluridisciplinaires acquises au cours de ma formation et de mon expérience me permettent davoir une vision globale et détaillée sur lorganisation et la préparation dun projet, lui aussi pluridisciplinaire. Ma maîtrise des outils créatifs et mon approche technique facilitent les échanges avec les équipes (conception, création, production).



Habitué aux univers changeants et exigeants, je sais prendre la mesure des projets qui me sont confiés pour réaliser les stratégies/les objectifs de communication et les ambitions des clients.



Jaime le challenge et je sais respecter les contraintes fixées par les budgets et par le client.