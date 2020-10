Dj Disting' Son SONORISATION

DISTING' SON SONORISATION



Une PASSION devenu MÉTIER depuis 2011 ...

Je me présente, David Dj depuis l'adolescence et professionnel

confirmé depuis près de dix années.

Je m'adresse à une clientèle exigeante qui recherche une prestation dj, d'animations,

de sonorisation, d'éclairage & de vidéo en alliant modernité & élégance.

Que votre évènement soit, privé, public, associatif ou d'entreprise, je vous propose

de vous aider à le réaliser afin de créer une prestation façonnée à votre image.

Je me suis spécialisé dans le milieu du Mariage afin d'aider de les futurs mariés

à réaliser le plus beau jour de leur vie.

Je suis un disc-jockey à votre écoute avec des playlists variées et adaptables permettant de répondre à toutes vos envies et celles de vos invités.



N'hésitez pas à me contacter afin d'obtenir un rendez-vous au cours du quel nous

aurons le plaisir d'échanger sur la réalisation de votre évènement.



A TRÈS BIENTÔT...

Réservez vite: www.disting-son.com



Mes compétences :

Animateur

Sonorisation

Karaoke

Disc Jockey

Location de Matériel

Eclairage

Sono