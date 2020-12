Ingénieur en mécanique; Département maintenance ;

Mission:

Planifier, Organiser et Suivie les travaux de la maintenance préventive; systématique & curatives des équipements:

01-Rotatives tell que pompe centrifuge et à piston; compresseur centrifuge et à vis; Aéroréfrigérant.

02-Equipements statiques tell que les vannes; PSV; Capacités de stockage; Echangeur de chaleur; unités de traitement d'eau......