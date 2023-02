Djalal MERKOUNE

Pilotage d’une formation : garant de la qualité de la formation

Management : Animer des sessions de formations, organiser et piloter la formation

Commercial : Aisance rédactionnelle et relationnelle, réseaux relationnels, négociation

Gestion de projets : Budgets, sous-traitance, contrat public & privés

Suivi : Assurer le suivi et l'accompagnement des personnes en formation, tant en entreprise qu’en centre de formation,



Mes compétences :

AutoCAD

Gestion de projet

Mécanique des fluides

Hydraulique urbaine

EPANET

Analyser les besoins et définir les objectifs

Management

Commercial :

Human Resources

Benchmarking

Risk Management

Civil Engineering

Fluid Mechanics

R&D

PRINCE2 methodology