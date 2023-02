Djamal ZILAL

Actuellement étudiant en Master 2 Composants et antennes pour Télécoms à la faculté des

sciences à l'université paris saclay et diplômé Ingénieur d'État en Électronique et d'un Master 2

option Signal et Communications à l'École Nationale Polytechnique d'Alger, je suis

particulièrement intéressé par l'étude des systèmes électroniques destinés aux applications de

télécommunications, je vous adresse par la présente pour exprimer ma volonté d'intégrer un stage

pratique au sein de votre entreprise pour une durée de 6 mois à partir de mars.

Après avoir examiné attentivement la description du stage je pense que mon profil correspond

parfaitement à ce poste et j'ai la conviction que votre offre me présente une opportunité pour me

développer dans ce domaine. De plus, j'ai des notions solides dans ce domaine et j'étudie comme

module (Antenne, Conception des Composants linéaires Hyperfréquences, Optoélectronique,

Térahertz, Conception de circuits non linéaires micro-ondes et dispositifs innovants,

Technologie salle blanche, télécommunication optique). D'ailleurs, mon projet de fin d'études

pour mon ingéniorat j'ai effectué un stage d'une durée de 05 mois au sein d'Algérie Télécom où j'ai

pu faire la conception d'un système d'optimisation de la gestion d'un groupe électrogène dans

un site de télécommunications qui consiste à optimiser l'exploitation d'un GE lors d'une coupure

d'électricité de la source principale. En travaillant sur ce projet, j'ai développé des compétences

analytiques, mon esprit critique et de synthèse, la communication ainsi que la prise d'initiative

et la résolution des problèmes.

Méthodique, autonome, dynamique et tout en ayant un espri d'équipe, je désire mettre en

pratique mes compétences technique acquises. Je souhaiterais avoir l'occasion de réaliser mon

stage dans votre entreprise car intégrer votre entreprise en tant que stagiaire ne fera

qu'alimenter ma motivation et mon envie d'apprendre, car l'excellence de l'entreprise a fait ses

preuves à l'échelle mondiale, ce qui m'apportera d'innombrables opportunités d'appliquer mes

compétences et mon expérience dans ce domaine au service de votre entreprise ainsi que

d'approfondir et de parfaire mes connaissances.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. J'espère que mon profil saura

retenir votre attention, dans l'attente d'une réponse favorable à ma demande, je vous prie de croire,

Madame, Monsieur l'expression de mes sincères salutations.