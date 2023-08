Djambala GORY

Je suis un data scientist expérimenté avec une solide expérience dans la collecte, le traitement et l'analyse de données. J'ai une formation en mathématiques, statistiques, informatique et analyse de données, ainsi qu'une expérience professionnelle en utilisant des outils tels que Python, R, SQL, Hadoop, Spark, et Tableau.



J'ai une grande expertise en modélisation prédictive, en analyse de séries chronologiques, en apprentissage automatique, en traitement des données non structurées, en visualisation de données et en mise en place de systèmes de recommandation. J'ai également une expérience significative en utilisation d'outils tels que TensorFlow, Keras, Pytorch, et Scikit-learn pour des projets de Machine learning et deep learning.



J'ai travaillé avec succès sur de nombreux projets de data science pour des entreprises de différents secteurs, notamment la finance, la santé, l'énergie et les médias. Je suis capable de communiquer efficacement les résultats de mes analyses à des publics non techniques, et j'aime travailler en étroite collaboration avec les équipes de développement pour mettre en place des solutions de data science en production.



Je suis passionné par l'apprentissage continu et je suis toujours à la recherche de nouveaux défis et d'opportunités pour développer mes compétences en data science et en apprentissage automatique. Je suis également déterminé à aider les entreprises à prendre des décisions plus informées en utilisant des données.