Djamel AMIMOUR

Je suis entrepreneur et j'ai créer ma petite entreprise: "Biotylove" Création & Design Digitale. Je créer des contenus pour les marques Chanel, Dior, Céline, Balenciaga, Gucci, entre autre. J'ai à coté mon autre activité de scénariste, réalisateur pour le Cinéma Français et Américain. J'ai sur le feu un grand et beau projet: Un super Film d'action de mon cru "Ticket-Gagnant" est en préparation, le scénario doit être finalisé pour qu'il soit présenté à mes Producteurs.