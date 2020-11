Djemai MEKENTICHI

Diplômé dun Bac Sciences et Technologies Industrielles (STI) génie Electronique et titulaire du Brevet d'études professionnelles (BEP) génie électronique, jexerce la profession depuis maintenant plus de quinze ans. Je possède une très bonne connaissance des diverses tâches inhérentes au poste de monteur câbleur en électronique telles que monter et braser des composants électroniques, interpréter un plan ou un schéma, réaliser des torons électriques, souder des composants CMS sous binoculaire ou encore contrôler la conformité du montage.



Dynamique et autonome, je fais preuve de rigueur et de dextérité dans lexécution des tâches qui me sont confiées. Je suis également très soucieux du respect des règles de sécurité









Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Ciel Compta