Djibril DJIBRIL (HASSAN)

En qualité de spécialiste des données géospatiales et de l'information géographique appliquées à la gestion des ressources naturelles, je travaille depuis plus de dix ans dans la gestion des projets d'innovation, de développement et de l'entreprenariat des jeunes dans la chaine des valeurs agricole.

Jai acquis des solides connaissances sur les techniques de collecte de données (Kobo, Moda, Survey Cto, Viamo, ...), de traitements dimages satellitaires optiques, radar et Lidar (GEE, SNAP, ...) ainsi que la mise en œuvre dun SIG intégré avec des interfaces interactives et Dashboard. J'ai assuré la cartographie et l'analyse spatiale au sein de l'équipe d'élaboration de plusieurs Schéma d'Aménagement Foncier au Niger; ce qui m'a valu un témoignage de satisfaction du Gouverneur de la région de Dosso au Niger.

Je me concentre depuis quelques années sur l'analyse de la sécurité alimentaire, l'évaluation de l'impact environnemental des sites de récupération des terres et la production des évidences. A cet effet, j'ai effectué de nombreux travaux de consultation et cosigné un article avec l'équipe de La National Aeronautics and Space Administration (NASA).