Do-Justel PIANDA (LAMUKA COMMUNICATION )

Bio : diplômée en communication des entreprises et certifier en web design/développement Web, Conférencière et animatrice des ateliers sur le Digital (E-réputation, Réseaux sociaux, marketing digital). Dans le but de promouvoir lentreprenariat et les métiers du numérique, elle a créé le WomanCode une communauté des femmes évoluant dans le domaine du numérique. Elle intervient dans de nombreuses conférences et/ou colloqués dédiés à la tech.

Do-justel PIANDA