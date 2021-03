Dolorès MARTINEZ

Bonjour,



Dans le cadre de mes fonctions, j'ai été amenée à intervenir dans les domaines commerciaux et après-vente. La diversité des tâches que j'ai assurées aujourd'hui m'ont permis de développer une grande autonomie, ainsi que le goût du contact avec les clients avec lesquels j'entretenais des rapports privilégiés.

Polyvalente, je m'adapte rapidement à toutes les situations et je sais prendre les décisions nécessaires.

J'ai réussi à prouver que j'étais capable de m'adapter à un autre secteur d'activité en passant de l'automobile au médical. Bon relationnel, analytique, esprit d'initiative et d'équipe.



Je me tiens à votre disposition afin d'aborder ensemble plus en détail mes aptitudes et mes compétences.



Dolorès



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel