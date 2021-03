Indépendant depuis 2007, je propose de mettre à votre service mes compétences en communication visuelle.

Je vous accompagne et vous conseille dans la définition et la réalisation de votre stratégie de communication et de ses différents supports.



Mes compétences :

Photographie

Webdesigner

Web

Webmaster

3D

2D

Infographiste

Maquettiste

Graphiste