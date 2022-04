Dom Norbert YACA

Mes-dames et Messieurs Bonjour!

Titulaire d'un Master 2 en Génie des Procédés, je suis actuellement en ré-orientation professionnelle en tant qu'Ingénieur en développement Mobile et Web.

Actuellement en Master 2 CCI (Compétences Complémentaires en Informatique) à la Faculté des Sciences de Luminy à Marseille, je suis doté d'une grande capacité d'adaptation et d'apprentissage. En effet, au cours de ces derniers mois grâce à ma formation, j'ai pu concevoir une base de données servant à la gestion d'un Magasin de vente de Champagnes.

J'ai également participé à la création d'une application Mobile pour le groupe de musique "The Fuzz And Drums" et à la création d'une application dénommée "Food_Scanner" qui affiche la composition d'un produit alimentaire après scan de son code-barres.

Rationnel et rigoureux avec un bon esprit d'équipe, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études afin de vous faire profiter de mes compétences et de ma bonne humeur.



Mes compétences :

Java

MySQL

JavaScript

SQL

Reactnative

C

Programmation orientée objet

UNIX

HTML

CSS

PHP