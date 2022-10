Dom OLMETA

OLMETA DOM est une enseigne de domiciliation dentreprises et de particuliers.

Disposer d'un lieu professionnel est une obligation pour nombre d'entreprises et dassociations et une facilité pour les autres. Il sagit dune question essentielle à se poser dès limagination de votre projet. Choisir un domiciliataire aux domiciliés permet au domicilié de séparer sa vie privée de sa professionnelle àmoindre coût et en toute sérénité en lui évitant de supporterles charges de lachat ou de la location dun local.