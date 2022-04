Humoriste, je présente actuellement à travers la France un spectacle comique tout public intitulé "Dom PONT en One Man Chaud".

Plusieurs fois primé lors de différents festivals (dont un prix "Juste Pour Rire", le 2ème Prix d'Humour du Festival National "Talents de Scène" de Nevers, ...), ce spectacle a déjà été présenté près de 200 fois à travers la France, recueillant à chaque fois un très bon accueil tant de la part du public que des médias.

Entre sketch et stand up, il dresse un portrait comique, satirique, mais restant toujours dans le politiquement correct, de notre société, des comportements de chacun d'entre nous. Il évoque notamment les relations parents-ados, les relations hommes-femmes, Internet, la pub, les actualités.

Un spectacle sans cesse renouvelé et pouvant se jouer dans toutes salles de spectacle, de la salle des fêtes au café-théâtre en passant par différentes structures.



Un spectacle clé en main, facile d'organisation et surtout à voir ... sans modération.



