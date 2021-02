Domi MISS DOMI PATISS ( )

Bienvenue sur Miss Domi Patiss, Mon prénom Dominique 49 ans et je suis Passionnée de pâtisserie, j'ai créer cette chaine pour partager avec vous et vous montrer comment réussir vos pâtisseries avec des tutoriels très bien expliqués pas a pas afin de vous transmettre mes astuces et mes idées.

Ici vous apprendrez a réaliser de jolies recettes des gâteaux d'anniversaire, des biscuits des crèmes, des cookies, des tartes des pains, des viennoiseries, des brioches, des buches, des tutos tellement bien expliqués que vous ne pourrez pas vous tromper

Vous trouverez ici plein de recettes pour tous les goûts, toutes les occasions et simples a réaliser. je serai disponible et répondrai a toutes vos questions J'ai hâte de partager ma passion avec vous !

Pensez à vous abonner a ma chaîne car je publie de nouveaux tutos et recettes très régulièrement, c'est totalement gratuit.

Retrouvez ici ma page facebook Les pâtisseries de Domi

https://www.facebook.com/gourmandise54

et ma chaîne youtube

https://www.youtube.com/channel/UCP5WwPaRmW2LT3NKSTZrXww/featured

A très bientôt!