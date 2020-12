Dominika KOMOWSKA

Née en 1985. En 2013, elle obtient un master de design graphique et

de photographie de l’Académie des Beaux-Ar ts à Gdańsk (Pologne).

Puis, elle s’est concentrée sur la création de la réalité à l’aide de la

photographie. Son œuvre a été appréciée par les éditeurs de Vogue

Italia et une magazine allemande Superior Magazine. Sa photographie

„HOME TOWN”de la série„In the City”a été honorée par International

Photography Award dans la catégorie non-profesional / student, One

World (2014).

_

En 2015, elle a été invitée à la deuxième édition de DEBUTS2015 – c’est le

premier projet polonais qui a pour but de promouvoir les photographes

émergents les plus talentueux.

_

En 2016, finaliste La Bourse du Talent

_

plus d'informations : https://www.behance.net/DKomowska



Mes compétences :

Corel Painter XII

Adobe After Effects

Microsoft PowerPoint

Adobe Lightroom

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop