Dominiq DUTHIEUW / MDS - Artiste Auteur Compositeur Arrangeur et Editeur SACEM Ingénieur du son et Direction Artistique SARL à "AZUR EDITION / MDS / Music Disc Studios" et Président Fondateur avec Michel CORTESE, de "PRODUCTION DE LA CÔTE" en 1987... En 1993 Dominiq à bénéficié de la grande expérience, de l'amitié, du parrainage et de la participation du légendaire Richard ANTHONY, Recordman des TUBES (dans les années 60)... sous le label MDS Studio d'enregistrement à St Laurent du Var, Mastering, Montage, Restauration son, Management et Promotion d'Artistes...







Historique de Dominiq DUTHIEUW avec "MDS" depuis 1985 : Création du Home Studio denregistrement à St Laurent du Var - En janvier 1987, diplôme dArrangeur Musical SACEM, à Nice - Suivi den avril 1987, Dominiq DUTHIEUW Président Fondateur du Club Artistique Association "Production de la Côte" avec les disques MDS - Puis de 1987 à 1992 participant actif au "MIDEM de Cannes" ainsi que promotion dartistes au "Festival des Radios Leaders FM" à Sète, Bézier, Antibes/Juan Les Pins En juillet 1993, ajout de la Société SARL "Azur Edition /MDS" - En 1998, obtient le Statut Officiel de Editeur Musical Membre de la SACEM En 1997, devenu pour la première fois lheureux « Papa Chanteur » de Diana - Ensuite en 1999, pour la deuxième fois de Daisy - Puis en 2006, Pour la troisième fois de Dustin - Et enfin en 2008, pour la quatrième fois de Doris - Alors en 2016, devenu Dominiq DUTHIEUW &Co, MDS Music Disc Studio, ça continue... Lol !







"Mémorial Richard ANTHONY" lequel aura enregistré de 1993/2015 aux studios MDS à St Laurent du Var. Richard avait débuté son éblouissante carrière en 1958 et totalisé 21 numéros 1. Il a fait parti de la Nouvelle Vague dans les années 60 chez EMI... On peut dire de lui qu'il était le chef de file ; "le roi des Yéyés" ! Ça continue dans les années 70, encore des gros tubes chez TREMA. Petit passage à vide dans les années 80, au retour des Etats Unis à Los Angeles où, il s'était essayé à créé son propre label de production TACOUN, et pourtant signé de magnifiques productions de titres à la WARNER. Descente aux enfers début des années 90, jusqu'en 1993 où, il sort enfin la tête de l'eau en signant son nouvel album Richard ANTHONY "Retour" avec Dominiq DUTHIEUW chez MDS. Dans les années 2000, Dominiq lui insuffle l'idée de la Tournée des Idoles dans laquelle, il y triomphera à nouveau jusqu'au milieu des années 2010. Richard ANTHONY terminera sa carrière en beauté, et s'éteindra en 2015. En quelque sorte, il était redevenu pendant presque une décennie le chef de file de "Age Tendre et Tête de Bois dans la fabuleuse Tournée des Idoles !" Richard ANTHONY est parti au Paradis des Artistes... en laissant derrière lui une époustouflante discographie, toujours sous contrat avec MDS, dont la première partie des droits de productions appartiennent à Pathé Marconi /EMI et la deuxième partie à Dominiq DUTHIEUW de MDS.





De « Salut les Copains » dans les années 60, au Club Artistique "Production de la Côte /MDS dans les années 90 et jusquau grand final en 2015. La carrière de Richard ANTHONY, se sera déroulé sur 3 parties phare : Il aura commencé son incroyable carrière en France sur Paris pour EMI, enregistrant grand nombre de ses tubes au légendaire « ABBEY ROAD » (studio A, voisin du studio B), des fabuleux « The Beatles » à Londres... également dans les plus grands studios denregistrement de la planète en passant par lAmérique, dont le studio « CRYSTAL » du non moins prestigieux « Stevie WONDER » pour les disques TACOUN et pendant 22 ans jusquà la fin de sa carrière en 2015 pour avoir enregistré, au « Music Disc Studio » pour les disques MDS à St Laurent du Var, avec le talentueux et éternel indépendant « Dominiq DUTHIEUW ».