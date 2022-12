Dominique BAH

Que vous souhaitiez disposer de votre propre site, de votre propre dispositif de réseaux sociaux sécurisé, du matériel informatique sur mesure ou d'une installation informatique a votre domicile ou à votre entreprise, je m'adapte à vos besoins et vous donne accès aux meilleures solutions.

N'hésitez pas à prendre contact avec moi : mes tarifs commencent dès 10 euro par mois.

Le monde virtuel est une jungle dont il faut maîtriser les règles, et un outil capable de nous faire évoluer.

Vous me dite ce que vous aimeriez comme projet Informatique et moi je m'occupe de le construire.



www.dominiquebah.fr