Dominique BERTIN

Après diverses expériences professionnelles , en Afrique Noire et à Madagascar , puis au sein d'une grande entreprise de matériel de travaux publics ( Poclain) , débute dans le journalisme d'actualité à FR3 PICARDIE , et , parallèllement , au PARISIEN LIBERE (édit de l' Oise) , et à RADIO FRANCE . Carte de PRESSE en 1982 . Titularisé en 1984 , à Amiens . Affecté en 1985 à Soissons , puis à Antibes . Fin de carrière en octobre 2004 . Qualification : Grand- Reporteur, Journaliste Reporteur d' Image à Compétence Complémentaire ( option Rédaction ).

Ai exercé pendant 4 et 6 ans , la fonction de Formateur Civil , au sein des Ecoles d'Application de l' Artillerie et de Aviation Légère ( au profit des officiers stagiaires , Lieutenants et Capitaines ).

A pris part également à la formation des Professeurs et élèves de l' Académie de Nice .

Souhaiterais pouvoir poursuivre encore quelque temps ce genre d'activité de Formation auprès des institutions publiques , comme des particuliers ...Toutes propositions allant dans ce sens , seront les bienvenues ...!



