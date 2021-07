Dominique BLANCHARD

Co-fondateur de Up and Com se former autrement.

Synergologue, travaillant en étroite collaboration avec Philippe Turchet, je suis responsable du mentorat pour les instituts Européens et Québécois de Synergologie®.

Ancien cadre de Gendarmerie, la Synergologie® m'est apparue comme la suite logique de ma carrière pendant laquelle l'observation du comportement humain était au cœur de mes interventions.

Plongé dans le monde de l'entreprise depuis vingt ans, passionné par la communication, je conçois des stages de Synergologie® avec l'objectif de mettre cette discipline à la portée de tous.

J'interviens en qualité de consultant et d'enseignant. Jje propose mon expertise auprès d'entreprises ou de particuliers.



Mes champs d'action sont : la communication, les ressources humaines, le recrutement, le mentorat, la négociation, la force de vente, la sécurité, l'enquête.



Mes compétences :

Théorie des Contraintes

Formation